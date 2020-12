«Oramai viviamo in tuta | il Paese si è messo in pantofole»

Leggi su panorama

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) «La pandemia ha cambiato i consumatori e i loro acquisti» dice a Panorama Nunzio Colella, patron della grande catena d'abbigliamento Alcott e Gutteridge . «I provvedimenti presi? Non conoscono il mondo della moda. Altri sei mesi così e sarà una strage di imprese». «Sa qual è stato per me il giorno più duro dopo quelli del lockdown?» No, me lo dica. Quello in cui è stato varato il Dpcm che ha chiuso cinema e teatri. Scusi, dottor Colella: lei è l'amministratore delegato di una delle maggiori catene di abbigliamento in Italia... E allora? Con tutto quello che è accaduto, e gestendo ben due marchi di abbigliamento, due catene, 200 negozi in Italia e in Europa, lei si preoccupava per lo spettacolo? «Posso risponderle in due modi. Il primo come uomo, che rinuncerebbe con dolore a una prima al San Carlo». E invece? «Invece raccolgo la sua provocazione e le rispondo da manager: un cinema ...