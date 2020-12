Natale e Capodanno, sul divieto il governo è netto. La decisione definitiva: “Sarà così” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Il divieto di spostamenti tra Comuni è una delle misure più forti – e contestate – del Dpcm Natale 2020 per contrastare il diffondersi del Coronavirus e rallentare la curva del contagio. Entrato in vigore il 3 dicembre, il Dpcm vieta su tutto il territorio nazionale, dal 21 dicembre al 6 gennaio, ogni spostamento in entrata e in uscita tra le regioni. Regole che diventano ancora più stringenti nei giorni 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, giornate in cui il divieto riguarda gli spostamenti tra un Comune e l’altro. Sanzioni da 400 a 3mila euro ma anche una denuncia penale, come ha chiarito il coordinatore del comitato tecnico scientifico, Agostino Miozzo. Molti sindaci e governatori hanno chiesto di modificare il Dpcm ma il ministro Speranza chiude a ogni ipotesi di modifica.



