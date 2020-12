Megastore chiusi, assalto in centro. Ma i parcheggi non bastano: sosta caos (Di mercoledì 9 dicembre 2020) SENIGALLIA - Lunghe code e parcheggi introvabili per accedere al centro storico, preso d'assalto nei festivi e prefestivi. Pochi entrano però nei negozi e la dimostrazione sta nel fatto che dopo le 18,... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 9 dicembre 2020) SENIGALLIA - Lunghe code eintrovabili per accedere alstorico, preso d'nei festivi e prefestivi. Pochi entrano però nei negozi e la dimostrazione sta nel fatto che dopo le 18,...

"Assurdo chiudere i centri commerciali"

E’ stata indubbiamente quella di ieri la giornata preferita dagli anconetani per affrettarsi a completare gli acquisti di Natale o per lo shopping in genere. Tutto ciò però con una limitazione: poters ...

