L' uomo ha ucciso la donna perché voleva restare in Italia

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) Madalina nonseguire suo marito in Romania. La reazione violenta dell'l'ha portata alla morte. Madalina uccisa dal marito: “Nonseguirmi in Romania” su Notizie.it.

marcogallifuoco : @Pennacchiiiii @mattinodipadova @MaxPezzali Hanno ucciso l'uomo ragno - Man115tn1 : RT @amyrmia7x: Oggi in provincia di Pordenone un 'uomo' ha ucciso la fidanzata di 34 anni con numerose coltellate al collo e poi si è poi c… - diego_dalben : @Pennacchiiiii @mattinodipadova @MaxPezzali l'ha ucciso l'uomo ciabatta? ???? - radiocalabriafm : 883 - HANNO UCCISO L'UOMO RAGNO - LaStampa : Gli inquirenti scavano nel passato dell’uomo che ha ucciso Jessica Novaro e poi si è suicidato. Un mese fa aveva pu… -

Ultime Notizie dalla rete : uomo ucciso

Agenzia ANSA

Madalina non voleva seguire suo marito in Romania. La reazione violenta dell'uomo l'ha portata alla morte. Madalina uccisa dal marito. Adrian Luminita, uomo di 39 anni, ha ucciso ...Malcolm Chandler, 48enne inglese, veterano dell’esercito, e suo figlio, Ewan, 19 anni, giocavano spesso a prendersi a schiaffi, come confermato ...