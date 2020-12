L’ultima di Gallera, il maratoneta fuorilegge. Corsetta in compagnia e fuori dai confini del Comune. Per l’assessore ai disastri lombardi due violazioni in una (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bella e nobile la frase che Giulio Gallera (Forza Italia) ha postato in alcune foto autolesioniste pubblicate domenica su Facebook: “Oggi 20 km lungo il naviglio Martesana – la maratona è maestra di vita – stringere i denti e non mollare mai”. Peccato che l’assessore regionale della lombardia (zona arancione) la passeggiatina se la facesse fuori dai confini del suo Comune, cioè quello di Milano e per di più, stando ad altre foto che l’incauto aveva postato su Instagram con dei compagni di corsa. Insomma ben due violazioni del Dpcm in una botta sola. Complimenti. Gallera, ricordiamolo, è stato l’assessore coinvolto anche nella disastrosa gestione della prima ondata virale e più volte sono state chieste le sue dimissioni inutilmente. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Bella e nobile la frase che Giulio(Forza Italia) ha postato in alcune foto autolesioniste pubblicate domenica su Facebook: “Oggi 20 km lungo il naviglio Martesana – la maratona è maestra di vita – stringere i denti e non mollare mai”. Peccato cheregionale dellaa (zona arancione) la passeggiatina se la facessedaidel suo, cioè quello di Milano e per di più, stando ad altre foto che l’incauto aveva postato su Instagram con dei compagni di corsa. Insomma ben duedel Dpcm in una botta sola. Complimenti., ricordiamolo, è statocoinvolto anche nella disastrosa gestione della prima ondata virale e più volte sono state chieste le sue dimissioni inutilmente. ...

