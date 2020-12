LIVE Real Madrid-Borussia Moenchengladbach in DIRETTA: a breve si parte a Valdebebas (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.50 Gladbach che proviene da una sconfitta in Champions contro l’Inter (2-3) e da un pari in campionato (2-2) sul campo del Friburgo. La squadra di Marco Rose non viene da un buon periodo di forma, ma è chiamata a raccogliere le forze e a compattarsi per un passaggio del turno che sarebbe sicuramente sorprendente dopo il sorteggio. 20.46 I Blancos arrivano a questo appuntamento avendo perso due delle ultime tre partite. I due ko sono arrivati contro lo Shakhtar in Champions (0-2) e in Liga contro l’Alavés (1-2). Lo scorso fine settimana è arrivata una vittoria fondamentale sul Siviglia di Lopetegui che ha riportato un minimo di tranquillità all’ambiente. 20.41 All’andata al Borussia Park finì 2-2 con il Real Madrid che riuscì a rimontare la doppietta di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Gladbach che proviene da una sconfitta in Champions contro l’Inter (2-3) e da un pari in campionato (2-2) sul campo del Friburgo. La squadra di Marco Rose non viene da un buon periodo di forma, ma è chiamata a raccogliere le forze e a compattarsi per un passaggio del turno che sarebbe sicuramente sorprendente dopo il sorteggio. 20.46 I Blancos arrivano a questo appuntamento avendo perso due delle ultime tre partite. I due ko sono arrivati contro lo Shakhtar in Champions (0-2) e in Liga contro l’Alavés (1-2). Lo scorso fine settimana è arrivata una vittoria fondamentale sul Siviglia di Lopetegui che ha riportato un minimo di tranquillità all’ambiente. 20.41 All’andata alPark finì 2-2 con ilche riuscì a rimontare la doppietta di ...

