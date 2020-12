L’Europa deve correggere le storture della gestione dei migranti sulla rotta balcanica

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La settimana scorsa si è tenuto online il convegno internazionale “”, organizzato dalla rete Rivolti ai Balcani e da una cordata di altre associazioni impegnate sul tema, italiane e non. Tra gli oltre venti interventi, hanno parlato anche tre europarlamentari, tutti appartenenti al gruppo europeo Socialisti e democratici (S&d): la slovena Tanja Fajon e gli italiani Pietro Bartolo e Pierfrancesco Majorino. Nel complesso, le loro riflessioni, un riassunto delle posizioni cherlamento ha avanzato fin dal 2015, hanno fotografato bene l’attuale stallo in cui l’Ue si trova impantanata in relazione alle politiche migratorie. Pur con enfasi diversa, tutti e tre hanno: denunciato le violazioni e ledell’attuale modello didei ...