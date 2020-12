La nuova frontiera degli haters si chiama Public shaming pandemic

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 9 dicembre 2020) La passeggiata della vergogna trova su internet la sua passerella. “Shame” scandisce l’utente, lasciando che la sua campana rintocchi a suon di emoticon contrariate e punti esclamativi, mentre il presunto trasgressore sfila sotto il biasimoaltri utenti. “Dagli all’untore” che ha deciso di tornare a casa per le feste di Natale e dunque di uccidere i propri genitori, che corre per strada senza mascherina, che è partito per un viaggio. La “” è un fenomeno nato con la pandemia: il virus è un nemico invisibile da combattere, i social cercano allora connotati più delineati verso i quali è possibile sfogare la paura tramutata in rabbia e frustrazione. Il trasgressore delle norme, o anche solo presunto tale, viene esposto alla gogna pubblica, costretto a provare vergogna per le sue azioni. Nella ...