Hamilton in sorpasso sul Covid "Sto bene, obiettivo Abu Dhabi" (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "E' stata una delle settimane più dure che abbia mai vissuto da diverso tempo a questa parte. Mi sono concentrato sul recupero e sul cercare di rimettermi in forma, in modo da poter tornare in auto e ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) "E' stata una delle settimane più dure che abbia mai vissuto da diverso tempo a questa parte. Mi sono concentrato sul recupero e sul cercare di rimettermi in forma, in modo da poter tornare in auto e ...

A dirlo è stato Lewis Hamilton in un videomessaggio ieri sui suoi social. Il campione del mondo di Formula Uno è risultato positivo al Covid all’indomani del Gp del Bahrain, vinto il 29 novembre, e il ...

F1, GP Sakhir 2020: vince Perez. Disastro Mercedes

Sergio Perez vince per la prima volta in carriera nel Gran Premio di Sakhir 2020 di Formula 1 grazie all'harakiri della Mercedes. Podio incredibile, con Esteban Ocon e Lance Stroll ...

