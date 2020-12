Governo, Salvini tira in ballo Mattarella: “Lo vedo molto attivo con dei retroscena sui giornali. Spero lo sia altrettanto a difendere Parlamento” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Mi auguro che Mattarella, che vedo attivo con dei retroscena sui giornali, sia altrettanto operativo e attento a difendere le prerogative del Parlamento, che rappresenta la democrazia di questo Paese e l’unità di questo Paese”. Così Matteo Salvini, leader della Lega, nel corso delle dichiarazioni di voto in Senato sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sul consiglio Ue del 10 e 11 dicembre L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 dicembre 2020) “Mi auguro che, checon deisui, siaoperativo e attento ale prerogative del Parlamento, che rappresenta la democrazia di questo Paese e l’unità di questo Paese”. Così Matteo, leader della Lega, nel corso delle dichiarazioni di voto in Senato sulle comunicazioni del premier Giuseppe Conte sul consiglio Ue del 10 e 11 dicembre L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

