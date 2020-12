Gli alberi di Natale vip del 2020, tutto è pronto per le feste (Foto) (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tra i personaggi famosi c’è qualcuno in ritardo con gli alberi di Natale vip di questo 2020? Le Foto sui social mostrano le case addobbate con luci e decorazioni festose. I colori scelti sono i classici rosso, oro, argento, qualcuno azzarda il rosa, altri esagerano ma c’è sempre chi bada poco all’effetto finale e pensa ai ricordi di ogni singola pallina appesa all’albero di Natale. Sarà un Natale diverso dagli altri ma i simboli di speranza non possono mancare, c’è chi sceglie tra albero e presepe, chi non rinuncia a entrambi, chi adora i villaggi innevati, chi sistema palline e luci ovunque. La prima a tirare fuori l’albero di Natale quest’anno è stata Simona Ventura, ha battuto tutti. In tv invece è stata Antonella Clerici a proporre per prima al pubblico lo studio ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tra i personaggi famosi c’è qualcuno in ritardo con glidivip di questo? Lesui social mostrano le case addobbate con luci e decorazioni festose. I colori scelti sono i classici rosso, oro, argento, qualcuno azzarda il rosa, altri esagerano ma c’è sempre chi bada poco all’effetto finale e pensa ai ricordi di ogni singola pallina appesa all’albero di. Sarà undiverso dagli altri ma i simboli di speranza non possono mancare, c’è chi sceglie tra albero e presepe, chi non rinuncia a entrambi, chi adora i villaggi innevati, chi sistema palline e luci ovunque. La prima a tirare fuori l’albero diquest’anno è stata Simona Ventura, ha battuto tutti. In tv invece è stata Antonella Clerici a proporre per prima al pubblico lo studio ...

