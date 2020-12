Ghana: presidente rieletto con il 51% dei voti (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ACCRA, 09 DIC - Il presidente uscente Nana Akufo-Addo ha vinto con stretto margine le elezioni presidenziali in Ghana. Lo annuncia la commissione elettorale. Addo ha conquistato 6.730.413 voti, pari ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 9 dicembre 2020) ACCRA, 09 DIC - Iluscente Nana Akufo-Addo ha vinto con stretto margine le elezioni presidenziali in. Lo annuncia la commissione elettorale. Addo ha conquistato 6.730.413, pari ...

ACCRA, 09 DIC - Il presidente uscente Nana Akufo-Addo ha vinto con stretto margine le elezioni presidenziali in Ghana. Lo annuncia la commissione elettorale. Addo ha conquistato 6.730.413 voti, pari a ...

Ghana: elezioni, 5 morti in scontri

È di 5 morti il bilancio delle violenze in Ghana connesse alle elezioni presidenziali e parlamentari tenutesi lunedì scorso nel Paese. (ANSA) ...

