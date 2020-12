DeepCool lancia il nuovo case Matrexx 40 Micro-ATX

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 9 dicembre 2020), ha progettato unper chi cerca un mini tower completo e compatto. Entrando a far parte della famigliaEcco40, semplice e minimale strizza l’occhio agli amanti di-ATX quindi mini tower. Nonostante le sue dimensioni offre buone possibilità in termini di cablaggio e qualità generale. Partendo dal pannello frontale, offre una paratia in grado di assicurare un buon airflow, grazie al pannello forato con design composto da linee incavate verticali. Purtroppo, non sono presenti nel frontale filtri antipolvere, che sono però presenti nella parte superiore. Il pannello I/O si trova nella parte superiore, ed offre una porta USB 3.0 di tipo A, USB 2.0 e ed un ingresso Jack Audio. Oltre ovviamente, ...