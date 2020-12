Cyberattacco a Leonardo | la banalità del male

(Di giovedì 10 dicembre 2020) Se fosse una fiction, la storia dell’attacco informatico asarebbe un flop. Lenta, banale, a lieto fine. Ma non è un film. La storia è quella di due impiegati infedeli, un consulente esterno che ha infettato via malware i pc dei lavoratori di Pomigliano d’Arco, e un dirigente incaricato di stoppare questi attacchi che, scopertolo, ne avrebbe minimizzato la portata perfino a superiori e investigatori. Il furto, secondo gli inquirenti della Procura di Napoli, sarebbe proseguito dal 2015 al … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Un pontino arrestato per il cyber attacco a Leonardo, il colosso della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza che ha come principale azionista il Ministero dell'economia e delle finanze. Su ordine ...Per tre anni si è mosso come un "hacker interno" a Leonardo spa, il colosso pubblico della difesa, dell'aerospazio e della sicurezza, una delle "più sensibili strutture organizzative dell'intero terri ...

Cyber attacco a Leonardo, rubati 10 GB di dati da ex ...

Sulle postazioni prese di mira dagli hacker che hanno messo a punto il cyber attacco a Leonardo spa, erano configurati i profili utente di molti dipendenti, alcuni con mansioni dirigenziali, impegnati in attivita' d'impresa volta alla produzione di beni e servizi di carattere strategico per la sicurezza e la difesa del Paese come progetti per sistemi elettronici dei velivoli militari.

Difesa, cyberattacco a Leonardo: presi un dirigente e un ...

Leonardo, cyber attacco. Presi dirigente ed ex dipendente ...

L'inchiesta è partita nel gennaio 2017 da una segnalazione della cyber security di Leonardo, che aveva rilevato un traffico di rete anomalo in uscita da alcune postazioni di lavoro di Pomigliano...