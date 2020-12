Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: nuova scadenza (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: per la presentazione della dichiarazione dei redditi c’è una nuova data di scadenza, come già comunicato dall’Inps nelle scorse settimane. Considerando che la scadenza originaria cadeva il 30 novembre 2020, il termine ultime è stato prorogato fino alla prima decade di dicembre, come l’Inps ha già rammentato con il Messaggio n. 4231 del 12 novembre 2020 e poi ribadito con il recente Messaggio n. 4600 del 4 dicembre 2020. Cumulo pensione con redditi da lavoro autonomo: il messaggio Inps L’Inps informa i pensionati che cumulano gli importi degli assegni previdenziali con i redditi da ... Leggi su risparmioggi (Di mercoledì 9 dicembre 2020)conda: per la presentazione della dichiarazione deic’è unadata di, come già comunicato dall’Inps nelle scorse settimane. Considerando che laoriginaria cadeva il 30 novembre 2020, il termine ultime è stato prorogato fino alla prima decade di dicembre, come l’Inps ha già rammentato con il Messaggio n. 4231 del 12 novembre 2020 e poi ribadito con il recente Messaggio n. 4600 del 4 dicembre 2020.conda: il messaggio Inps L’Inps informa i pensionati che cumulano gli importi degli assegni previdenziali con ida ...

