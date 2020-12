Covid, due reazioni allergiche tra i vaccinati nel Regno Unito: “Stop per alcune categorie” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La giornata di martedì 8 dicembre è stata storica nella lotta al Coronavirus. Infatti sono state somministrate le prime dosi del vaccino Pfizer/BioNTech in Inghilterra. La prima donna a sottoporsi alla vaccinazione è stata una 90enne nordirlandese. Margaret Keenan ha ricevuto l’iniezione a Coventry, alle 6:31 del mattino. “Sto bene, grazie”, ha risposto alle telecamere ed è stata dimessa dall’ospedale dove si trovava da alcuni giorni per altri problemi. Tuttavia nelle ultime ore le autorità britanniche hanno reso nota un’avvertenza. Infatti chi soffre di “allergie significative” di lunga data farebbe bene a rinunciare a farsi somministrare il vaccino di Pfizer/BioNTech. Infatti tra le centinaia di vaccinati di ieri nel Regno Unito sono state riscontrate reazioni allergiche simili a quelle di cui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La giornata di martedì 8 dicembre è stata storica nella lotta al Coronavirus. Infatti sono state somministrate le prime dosi del vaccino Pfizer/BioNTech in Inghilterra. La prima donna a sottoporsi alla vaccinazione è stata una 90enne nordirlandese. Margaret Keenan ha ricevuto l’iniezione a Coventry, alle 6:31 del mattino. “Sto bene, grazie”, ha risposto alle telecamere ed è stata dimessa dall’ospedale dove si trovava da alcuni giorni per altri problemi. Tuttavia nelle ultime ore le autorità britanniche hanno reso nota un’avvertenza. Infatti chi soffre di “allergie significative” di lunga data farebbe bene a rinunciare a farsi somministrare il vaccino di Pfizer/BioNTech. Infatti tra le centinaia didi ieri nelsono state riscontratesimili a quelle di cui ...

