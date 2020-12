Covid, a Napoli da domani test rapidi molecolari in tre parcheggi degli autobus dell’Anm (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Da domani prenderà il via l’iniziativa organizzata dal Comune di Napoli e dalla Federazione nazionale Medici di famiglia presieduta da Luigi Sparano, che consente l’utilizzo di tre parcheggi Anm (Azienda napoletana mobilità) alle aggregazioni dei medici di famiglia per consentire di eseguire il test rapido molecolare ai loro pazienti e che devono essere sottoposti a screening. “Siamo soddisfatti – afferma Menna – di questa iniziativa che si va ad aggiungere alle tante già organizzate con la Federazione dei Medici di Famiglia, perché consente, anche grazie all’aiuto della nostra Protezione civile che ha allestito le tende, di sveltire le procedure di screening ovviamente solo per quei pazienti che hanno avuto un contatto diretto con una persona positiva al Covid-19. In questo modo contribuiamo a dare ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Daprenderà il via l’iniziativa organizzata dal Comune die dalla Federazione nazionale Medici di famiglia presieduta da Luigi Sparano, che consente l’utilizzo di treAnm (Azienda napoletana mobilità) alle aggregazioni dei medici di famiglia per consentire di eseguire ilrapido molecolare ai loro pazienti e che devono essere sottoposti a screening. “Siamo soddisfatti – afferma Menna – di questa iniziativa che si va ad aggiungere alle tante già organizzate con la Federazione dei Medici di Famiglia, perché consente, anche grazie all’aiuto della nostra Protezione civile che ha allestito le tende, di sveltire le procedure di screening ovviamente solo per quei pazienti che hanno avuto un contatto diretto con una persona positiva al-19. In questo modo contribuiamo a dare ...

NAPOLI – Da domani giovedì 10 Dicembre prenderà il via l’iniziativa organizzata dal Comune di Napoli e dalla Federazione nazionale Medici di famiglia Presieduta da Luigi Sparano, che consente l’utiliz ...

