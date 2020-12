Brescia-Salernitana: formazioni e dove vederla (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Brescia – Salernitana, match dell’11° giornata di Serie B, si giocherà domenica 12 dicembre alle 14.00. Si affrontano due squadre che vivono momenti del tutto diversi. Il Brescia proviene dal pareggio per 2-2 nel derby lombardo con la Cremonese. Gli uomini del neo allenatore Dionigi, sostituito da Gastaldello per motivi burocratici, dopo un primo tempo negativo sono riusciti a pareggiarla con Daniele Dessena. La Salernitana invece è saldamente al primo posto, con due punti di vantaggio sulla SPAL. Come arrivano le due squadre? Qui Brescia Dopo la debacle in casa della Reggina, si è rivisto un Brescia poco timoroso, arrembante e dinamico. Il pareggio contro la Cremonese è arrivato dopo un match ricco di emozioni ma poco redditizio dal punto di vista del piazzamento in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 9 dicembre 2020), match dell’11° giornata di Serie B, si giocherà domenica 12 dicembre alle 14.00. Si affrontano due squadre che vivono momenti del tutto diversi. Ilproviene dal pareggio per 2-2 nel derby lombardo con la Cremonese. Gli uomini del neo allenatore Dionigi, sostituito da Gastaldello per motivi burocratici, dopo un primo tempo negativo sono riusciti a pareggiarla con Daniele Dessena. Lainvece è saldamente al primo posto, con due punti di vantaggio sulla SPAL. Come arrivano le due squadre? QuiDopo la debacle in casa della Reggina, si è rivisto unpoco timoroso, arrembante e dinamico. Il pareggio contro la Cremonese è arrivato dopo un match ricco di emozioni ma poco redditizio dal punto di vista del piazzamento in ...

