Avellino, De Simone: “Bella vittoria, peccato per i due gol subiti” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Riscatto servito per l’Avellino che batte per 4-2 il Bisceglie. E’ Silvestri a sbloccare il tabellino al 4?, poi le reti di Fella (doppietta) e Santaniello per i padroni di casa. Inutili i sigilli di Sartore e Musso per i pugliesi, ancora fermi a quota 10 punti. Vola invece a quota 21 punti in classifica l’Avellino, a pari col Foggia. “E’ una boccata d’ossigeno questa vittoria – commenta Domenico De Simone, vice di Piero Braglia – Domenica ci aspetta una gara dura contro la Ternana arrivarci con una vittoria significa avere una marcia in più”. Il tecnico ha bacchettato i suoi, dopo un dialogo con Braglia, per i due gol incassati: “E’ la cosa che ci ha fatto arrabbiare di più – ammette – Dobbiamo evitare queste situazioni. Speriamo di aver tempo di ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Riscatto servito per l’che batte per 4-2 il Bisceglie. E’ Silvestri a sbloccare il tabellino al 4?, poi le reti di Fella (doppietta) e Santaniello per i padroni di casa. Inutili i sigilli di Sartore e Musso per i pugliesi, ancora fermi a quota 10 punti. Vola invece a quota 21 punti in classifica l’, a pari col Foggia. “E’ una boccata d’ossigeno questa– commenta Domenico De, vice di Piero Braglia – Domenica ci aspetta una gara dura contro la Ternana arrivarci con unasignifica avere una marcia in più”. Il tecnico ha bacchettato i suoi, dopo un dialogo con Braglia, per i due gol incassati: “E’ la cosa che ci ha fatto arrabbiare di più – ammette – Dobbiamo evitare queste situazioni. Speriamo di aver tempo di ...

irpiniatimes1 : Us Avellino, De Simone: “Questi ragazzi sono veramente straordinari” - TuttoAvellinoit : Le parole di De Simone dopo la vittoria dell'#Avellino sul #Bisceglie #SerieC #LegaPro - TernanaNews : Avellino, De Simone: 'Concentrati sul Bisceglie, non pensiamo alla Ternana' - bassairpinia : U.S. Avellino. Il vice allenatore De Simone: 'Il Bisceglie non è la cenerentola, noi dobbiamo rispondere dopo la ba… - ottopagine : Avellino-Bisceglie, De Simone: 'Obbligati al riscatto' #Avellino -