Zaki come Regeni, un'altra farsa. L'Egitto continua con il carcere. E non dà risposte. Ira dei 5 Stelle: ora deve muoversi Bruxelles (Di martedì 8 dicembre 2020) Sembra incredibile eppure dopo la collaborazione farsa sull'omicidio di Giulio Regeni, L'Egitto continua a farsi beffe dell'Italia. L'ultimo schiaffo è quello relativo al caso di Patrick Zaki, lo studente dell'Università Alma Mater di Bologna arrestato lo scorso 7 febbraio – in assenza di prove – per propaganda sovversiva, a cui ieri il giudice ha inflitto ulteriori 45 giorni di custodia in carcere. Una decisione che ha immediatamente causato l'ira di Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento europeo, secondo cui "la proroga della detenzione preventiva di Patrick Zaki è una decisione immotivata e crudele" che mostra sempre più come "la violazione sistematica dei diritti civili in Egitto ...

