Xbox Series X e PS5? 'Le versioni non saranno mai così diverse' (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cosa rende un titolo indimenticabile? Basta la mera potenza tecnica? Certamente sappiamo di no, e lo dimostrano i capolavori su Switch e tanti giochi indie senza particolari fronzoli tecnici ma di grande successo per via del loro game design. Xbox Series X, sulla carta, è attualmente la console con più "muscoli", grazie ai suoi 12 teraflop di GPU, quando PlayStation 5 ne ha "solo" 10.28. Basterà questo per assicurare a Microsoft le prestazioni migliori, nel confronto sui titoli multipiattaforma? Secondo alcuni, no. Tra questi c'è Mark Aldrup, chief technology officer di Headup Games. Headup Games è uno studio di sviluppo specializzato in titoli indie: la loro ultima fatica è Bridge Constructor: The Walking Dead, spin-off della celebre serie tv uscito sia per PC che per console e piattaforme mobile. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Cosa rende un titolo indimenticabile? Basta la mera potenza tecnica? Certamente sappiamo di no, e lo dimostrano i capolavori su Switch e tanti giochi indie senza particolari fronzoli tecnici ma di grande successo per via del loro game design.X, sulla carta, è attualmente la console con più "muscoli", grazie ai suoi 12 teraflop di GPU, quando PlayStation 5 ne ha "solo" 10.28. Basterà questo per assicurare a Microsoft le prestazioni migliori, nel confronto sui titoli multipiattaforma? Secondo alcuni, no. Tra questi c'è Mark Aldrup, chief technology officer di Headup Games. Headup Games è uno studio di sviluppo specializzato in titoli indie: la loro ultima fatica è Bridge Constructor: The Walking Dead, spin-off della celebre serie tv uscito sia per PC che per console e piattaforme mobile. Leggi altro...

XboxInfos : RT @Eurogamer_it: #Xbox Series X? 'Per gli sviluppatori indie avere più GPU a disposizione non cambia nulla' secondo Mark Aldrup https://t.… - Eurogamer_it : #Xbox Series X? 'Per gli sviluppatori indie avere più GPU a disposizione non cambia nulla' secondo Mark Aldrup - kenji1987ng : Inaugurando l'arrivo in casa della Xbox Series S! Tanta roba! - Eurogamer_it : #CalloftheSea è disponibile ora per Xbox Series X/S, Xbox One e PC - xbox_series : @Nicco2D io ho tenuto per mesi da parte 2/3 giochi perche' i limiti tecnici su one s erano troppi e me li sono ritr… -