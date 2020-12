Unione Province | “Concedere spostamenti tra comuni della stessa provincia”

(Di martedì 8 dicembre 2020) “La nostra proposta è di una correzione alle ultime disposizioni sul Natale: concedere la possibilità ditraall’internoprovincia nelle giornate delle festività. Sarebbe una soluzione di buon senso, una mediazione tra sicurezza e umanità“. È questa la proposta suggerita dal presidente dell’delle, Michele De Pascale, in correzione alle disposizioni del Dpcm Natale varato dal Governo. “Lo dico senza però drammatizzare la questione, mi rendo conto che i drammi sono ben altri, ma questo mi sembra un buon compromesso – ha precisato -. Ci sonocon poche migliaia di abitanti tra i quali però non finisce il confine delle relazioni umane delle persone“. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Unione Province

la Repubblica

La proposta del presidente dell'Unione delle Province, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale, in correzione al Dpcm del Governo ...Enti locali in pressing per una modifica all'ultimo Dpcm in modo da consentire di muoversi a Natale almeno tra centri limitrofi ...