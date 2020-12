“Tutto falsato” GF Vip | Adua Del Vesco nella bufera Dopo la diretta esplode la polemica

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 8 dicembre 2020) Colpi di scena al Grande Fratello Vip,l’uscita di Elisabetta Gregoraci, che ha deciso di non proseguire il gioco per trascorrere le festività insieme al figlio Nathan Falco, è l’ora delle nomination. Selvaggia è la prima vip nominatail televoto, mentre Rosalinda è immune: questi gli unici punti fissi di queste Nomination. Alfonso ufficializza lo status di concorrente di Cristiano Malgioglio, per la grandissima gioia dei vip che esultano senza freni, inoltre annuncia l’ingresso di tre nuovi concorrenti. Le regole in questo caso decretano che andranno al televoto i due vip più votati. Inizia Dayane con una nomination palese: Andrea, un nome che fa anche Giulia, semplicemente perché non vuole scegliere una donna. Maria Teresa in Confessionale vota Giacomo per aver usato il termine anaffettivo con Stefania, la quale lo cita perché arrivato per ...