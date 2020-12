Troppi lutti profondi per Rita Dalla Chiesa ma il ricordo del genero è difficile da affrontare (Di martedì 8 dicembre 2020) Tre lutti difficili per Rita Dalla Chiesa, prima la morte di suo padre poi quella di Fabrizio Frizzi e di suo genero, il marito della sua Giulia. “Non è semplice andare avanti” sono tre dolori immensi e non credeva fosse possibile averne così tanti nella vita. A Oggi è un altro giorno Rita Dalla Chiesa parla ovviamente anche del dolore per la morte di entrambi i genitori, difficile ancora oggi pensare che Fabrizio Frizzi non ci sia più, ma la morte di Massimo, il marito di Giulia, è una cosa diversa da tutte le altre. “Ho avuto lutti molto profondi che ho dovuto affrontare ma Massimo è diverso perché deve affrontarlo Giulia e deve affrontarlo Lorenzo ed è una cosa diversa, non so ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 8 dicembre 2020) Tredifficili per, prima la morte di suo padre poi quella di Fabrizio Frizzi e di suo, il marito della sua Giulia. “Non è semplice andare avanti” sono tre dolori immensi e non credeva fosse possibile averne così tanti nella vita. A Oggi è un altro giornoparla ovviamente anche del dolore per la morte di entrambi i genitori,ancora oggi pensare che Fabrizio Frizzi non ci sia più, ma la morte di Massimo, il marito di Giulia, è una cosa diversa da tutte le altre. “Ho avutomoltoche ho dovutoma Massimo è diverso perché deve affrontarlo Giulia e deve affrontarlo Lorenzo ed è una cosa diversa, non so ...

Tre lutti difficili per Rita Dalla Chiesa, prima la morte di suo padre poi quella di Fabrizio Frizzi e di suo genero, il marito della sua Giulia. “Non è semplice andare avanti” sono tre dolori immensi ...

Barletta in lutto: è morto per Covid il pediatra Michele Cicchelli

La città di Barletta piange la morte del pediatra Michele Cicchelli, molto noto in città. A portarselo via il Covid. Tanti i messaggi di cordoglio ...

