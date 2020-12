Tinì Cansino vuota il sacco e svela perché non parla quasi mai a Uomini e Donne VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 8 dicembre 2020)si confessa Da qualche anno a questa parte, oltre agli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti ac’è un’altra presenza che spesso ce se ne dimentica? Il motivo? Perchè la persona in questione più delle volte rimane in silenzio e osserva molto. Stiamondo ovviamente diche nelle ultime registrazioni del dating show di Maria De Filippi ha regalato delle perle di trash. Ma per quale ragione l’ex protagonista di Drive In nonmai? Ato è stata lei stessa nel corso di una recente intervista rilasciata aMagazine, in edicola da venerdì. Il motivo per cui nona ...