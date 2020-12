Scoop! Reportage e inchieste a fumetti da tutto il mondo (Di martedì 8 dicembre 2020) Da Zerocalcare a Baudoin, da Zuzu a Seth Tobocman, il nuovo numero di Internazionale extra è in edicola dal 9 dicembre. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 8 dicembre 2020) Da Zerocalcare a Baudoin, da Zuzu a Seth Tobocman, il nuovo numero di Internazionale extra è in edicola dal 9 dicembre. Leggi

FBeltza : RT @ZeroCalcareFC: In edicola il 9 dicembre @internazionale extra - Scoop! Reportage, storie e inchieste a fumetti da tutto il mondo. #Zero… - ereitenkz : RT @ZeroCalcareFC: In edicola il 9 dicembre @internazionale extra - Scoop! Reportage, storie e inchieste a fumetti da tutto il mondo. #Zero… - streetloveitaly : RT @ZeroCalcareFC: In edicola il 9 dicembre @internazionale extra - Scoop! Reportage, storie e inchieste a fumetti da tutto il mondo. #Zero… - ZeroCalcareFC : In edicola il 9 dicembre @internazionale extra - Scoop! Reportage, storie e inchieste a fumetti da tutto il mondo.… -