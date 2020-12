Nuovo decreto, Attilio Fontana attacca Conte: «Chi vìola le leggi di Natale ha ragione» (Di martedì 8 dicembre 2020) La luce in fondo al tunnel è ancora lontana. Soltanto quando saremo fuori «potremo fare i conti e vedere quanti e quali errori sono stati fatti». Lo dice Attilio Fontana, che ha rilasciato un’intervista a “Libero Quotidiano”, in cui non ha taciuto le sue perplessità per le misure adottate dal governo Conte: «Adottano provvedimenti folli, non possiamo cambiare regole ogni 3 settimane». I divieti di Natali non lo convincono affatto. Tra i tanti quello per cui chi abita nei piccoli Comuni non può andare a trovare parenti che abitano a pochi chilometri di distanza. «Mi auguro che il Parlamento abbia un sussulto e sistemi questa norma, che mi sembra veramente una sciocchezza. (…) Siamo ancora in tempo comunque, basta che ci sia la volontà politica. Ho chiesto al primier Conte di intervenire», ha dichiarato il governatore ... Leggi su urbanpost (Di martedì 8 dicembre 2020) La luce in fondo al tunnel è ancora lontana. Soltanto quando saremo fuori «potremo fare i conti e vedere quanti e quali errori sono stati fatti». Lo dice, che ha rilasciato un’intervista a “Libero Quotidiano”, in cui non ha taciuto le sue perplessità per le misure adottate dal governo: «Adottano provvedimenti folli, non possiamo cambiare regole ogni 3 settimane». I divieti di Natali non lo convincono affatto. Tra i tanti quello per cui chi abita nei piccoli Comuni non può andare a trovare parenti che abitano a pochi chilometri di distanza. «Mi auguro che il Parlamento abbia un sussulto e sistemi questa norma, che mi sembra veramente una sciocchezza. (…) Siamo ancora in tempo comunque, basta che ci sia la volontà politica. Ho chiesto al primierdi intervenire», ha dichiarato il governatore ...

Agenzia_Ansa : Covid, il Cdm approva il decreto. Stop spostamenti Regioni da 21/12 a 6/1. A scuola a gennaio #ANSA - pborghilivorno : #sondaggi #coronavirus Demopolis: il nuovo DPCM e il Decreto Natale nell’opinione degli italiani - me_desaparecido : RT @Filomen30847137: Governo Barzelletta! Ultimo #DPCMnatale potrebbe non bastare, nuovo decreto e restrizioni a ridosso delle feste. http… - its5sosvines : RT @LookInThyHeart_: Quindi secondo il nuovo #decreto io non posso passare il Natale con due miei familiari che vivono a un km da me, ma in… - wam_the : Nuovo decreto. La battaglia sullo spostamento tra comuni -