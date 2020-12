La Gregoraci esce dal GF Vip e replica subito a Mino Magli: “Tutto falso” (Di martedì 8 dicembre 2020) Una volta uscita dalla casa del GF Vip Elisabetta Gregoraci è stata messa al corrente di ciò che Mino Magli ha insinuato sul suo conto, ovvero di aver avuto una relazione con lei all’epoca in cui si era appena fidanzata con Flavio Briatore. Una volta uscita dal Grande Fratello Vip – che ha deciso di abbandonare anticipatamente per tornare da suo figlio, Nathan Falco – Elisabetta Gregoraci è stata interrogata da Alfonso Signorini a proposito delle sue presunte liaison amorose. Tra queste quella che ha fatto sicuramente più discutere è quella col presunto ex Mino Magli, che nei salotti tv di Barbara D’Urso ha accusato la showgirl di averlo tradito con molti altri uomini e di aver iniziato la relazione con Briatore mentre era ancora fidanzata con lui. Elisabetta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 8 dicembre 2020) Una volta uscita dalla casa del GF Vip Elisabettaè stata messa al corrente di ciò cheha insinuato sul suo conto, ovvero di aver avuto una relazione con lei all’epoca in cui si era appena fidanzata con Flavio Briatore. Una volta uscita dal Grande Fratello Vip – che ha deciso di abbandonare anticipatamente per tornare da suo figlio, Nathan Falco – Elisabettaè stata interrogata da Alfonso Signorini a proposito delle sue presunte liaison amorose. Tra queste quella che ha fatto sicuramente più discutere è quella col presunto ex, che nei salotti tv di Barbara D’Urso ha accusato la showgirl di averlo tradito con molti altri uomini e di aver iniziato la relazione con Briatore mentre era ancora fidanzata con lui. Elisabetta ...

