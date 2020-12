Cashback, boom di iscrizioni ma l’app non funziona: ecco perché (Di martedì 8 dicembre 2020) Moltissimi i download dell’app IO per il bonus Cashback sugli acquisti effettuati con carta di credito. Malfunzionamenti dovuti al grande flusso di utenti Durante il primo giorno disponibile per attivare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 8 dicembre 2020) Moltissimi i download delIO per il bonussugli acquisti effettuati con carta di credito. Malmenti dovuti al grande flusso di utenti Durante il primo giorno disponibile per attivare… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Oggi al via cashback di Natale

Rimborso del 10% della spesa a chi effettuerà almeno 10 transazioni elettroniche fino a un massimo complessivo di 150 euro ...

