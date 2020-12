Boomdabash: l’11 dicembre esce il “Best of” (Di martedì 8 dicembre 2020) I Boomdabash tornano l’11 dicembre con il loro best of: una raccolta di hit e inediti per raccontare la vera storia di Payà, Biggie Bash, Mr. Ketra e Blazon Sono stabili alla posizione numero uno della classifica dei video più visti su YouTube nel 2020 con ‘Karaoke’ ma la musica dei Boomdabash non si esaurisce con un semplice… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 8 dicembre 2020) Itornanocon il loro best of: una raccolta di hit e inediti per raccontare la vera storia di Payà, Biggie Bash, Mr. Ketra e Blazon Sono stabili alla posizione numero uno della classifica dei video più visti su YouTube nel 2020 con ‘Karaoke’ ma la musica deinon si esaurisce con un semplice… L'articolo Corriere Nazionale.

VanityFairIt : La band salentina festeggia i primi quindici anni di carriera con un best of (più tre inediti) in uscita l'11 dicem… - ReggioPress : Boomdabash tornano l’11 dicembre con 15 anni di successi - luciribalta : Un mio pezzo dalla videoconferenza stampa di #DontWorry, best of dei @BOOMDABASH in uscita l’11 novembre prossimo.… - EssePress : Un mio pezzo dalla videoconferenza stampa di #DontWorry, best of dei @BOOMDABASH in uscita l’11 novembre prossimo.… - ZoomMagazineIT : ‘Don’t Worry’: i Boomdabash festeggiano i 15 anni di carriera con il loro best of (fuori l’11 dicembre) -

Ultime Notizie dalla rete : Boomdabash l’11 Casamonica, Raggi: "Preparavano attentato contro di me" Affaritaliani.it