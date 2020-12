Barcellona Juventus, primo gol di Ronaldo contro Messi in Champions League (Di martedì 8 dicembre 2020) Gol Ronaldo: il portoghese riscrive la statistica contro Messi nella sfida tra Barcellona e Juve di Champions League – VIDEO È Cristiano Ronaldo a rompere l’equilibrio di Barcellona-Juve al Camp Nou. Il fuoriclasse portoghese si è procurato e ha trasformato il rigore che è valso il vantaggio bianconero. primo gol per CR7 contro Messi in Champions League. Riscritta una statistica importante dal calciatore anche nella competizione europea. Ronaldo qui ouvre le score dans ce #BarcaJuve ??? pic.twitter.com/Z78YQQTCRF — Clément?? (@Clement BT) December 8, 2020 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 8 dicembre 2020) Gol: il portoghese riscrive la statisticanella sfida trae Juve di– VIDEO È Cristianoa rompere l’equilibrio di-Juve al Camp Nou. Il fuoriclasse portoghese si è procurato e ha trasformato il rigore che è valso il vantaggio bianconero.gol per CR7in. Riscritta una statistica importante dal calciatore anche nella competizione europea.qui ouvre le score dans ce #BarcaJuve ??? pic.twitter.com/Z78YQQTCRF — Clément?? (@Clement BT) December 8, 2020 Leggi su Calcionews24.com

