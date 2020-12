Barcellona-Juventus, Pirlo: “Partita perfetta, ma ora testa al campionato” (Di mercoledì 9 dicembre 2020) La Juventus vince il girone.Serata di festa per i bianconeri, che battono al "Camp Nou" il Barcellona per 3 reti a 0, conquistando così la vetta del Girone G. Una vera e propria impresa, quella compiuta dalla "Vecchia Signora" sul campo blaugrana, commentata al triplice fischio dal tecnico della "Vecchia Signora" Andrea Pirlo ai microfoni di "Mediaset"."È stata brava la Juve, Ronaldo gioca nella Juventus. C’è da fare i complimenti a tutta la squadra che ha fatto una partita perfetta. L’atteggiamento iniziale era diverso, con questa voglia e determinazione i valori vengono fuori. Siamo stati bravi a tenere le posizioni, avevamo preparato questa partita per sfruttare la superiorità a centrocampo. Ramsey e McKennie si sono mossi molto bene. Svolta? Il secondo tempo deve dare continuità. È una partita ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 9 dicembre 2020) Lavince il girone.Serata di festa per i bianconeri, che battono al "Camp Nou" ilper 3 reti a 0, conquistando così la vetta del Girone G. Una vera e propria impresa, quella compiuta dalla "Vecchia Signora" sul campo blaugrana, commentata al triplice fischio dal tecnico della "Vecchia Signora" Andreaai microfoni di "Mediaset"."È stata brava la Juve, Ronaldo gioca nella. C’è da fare i complimenti a tutta la squadra che ha fatto una partita. L’atteggiamento iniziale era diverso, con questa voglia e determinazione i valori vengono fuori. Siamo stati bravi a tenere le posizioni, avevamo preparato questa partita per sfruttare la superiorità a centrocampo. Ramsey e McKennie si sono mossi molto bene. Svolta? Il secondo tempo deve dare continuità. È una partita ...

OptaPaolo : 1 - La #Juventus è la prima squadra italiana nella storia a segnare tre gol al Barcellona in trasferta in competizi… - juventusfc : ?? Qui Camp Nou ?? Sta per iniziare la conferenza stampa di @Pirlo_official e @bonucci_leo19 ?? LIVE (e on demand)… - juventusfc : ?????????????????? ?? ???????????????????? ?? - MassimoMazza8 : RT @SandroSca: Dal 2010 Barca al Camp Nou in UCL: 43 vittorie 8 pareggi 2 sconfitte -Barcellona-Bayern 0-3 (2013) -Barcellona-Juventus 0-3… - angela_fieni : RT @OptaPaolo: 1 - La #Juventus è la prima squadra italiana nella storia a segnare tre gol al Barcellona in trasferta in competizioni UEFA.… -