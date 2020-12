Ajax-Atalanta | i convocati di Gasperini | ci sono Gomez e Gosens

Leggi su sportface

(Di martedì 8 dicembre 2020) Gian Pieroha diramato l’elenco deiin vista di, match fondamentale per il cammino in Champions League degli orobici, che hanno bisogno di non perdere per andare agli ottavi. Ecco l’elenco dei ventitré giocatori che partiranno per Amsterdam: Depaoli, de Roon, Djimsiti, Freuler, Gollini,, Hateboer, Ilicic, Lammers, Malinovskyi, Mojica, Muriel, Palomino, Panada, Pessina, Piccini, Romero, Rossi, Ruggeri, Sportiello, Toloi, Zapata. SportFace.