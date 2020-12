Ajax-Atalanta, carica De Roon: “In Olanda per passare il turno. Interesse Barcellona? Non ci penso” (Di martedì 8 dicembre 2020) Giornata di vigilia per l'Atalanta.Scalda i motori la Dea che, domani sera, affronterà l'Ajax all'Amsterdam Arena nella sfida valida per la 6^ giornata della fase a gironi di Champions League. Vietato sbagliare per gli uomini di Gasperini che, in Olanda, si giocheranno l'ultima chance per proseguire il proprio cammino europeo. Lo sa bene Marten de Roon che, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha suonato la carica.“Per me è sempre bello tornare in Olanda, sono cresciuto qua ma domani sono qua solo per la qualificazione, vogliamo passare il turno e fare risultato, poi vediamo. Non faccio tanti gol purtroppo e non ho mai segnato all’Ajax, sarebbe tanta roba farlo domani ma l’importante sarà fare risultato e segnare, ... Leggi su mediagol (Di martedì 8 dicembre 2020) Giornata di vigilia per l'.Scalda i motori la Dea che, domani sera, affronterà l'all'Amsterdam Arena nella sfida valida per la 6^ giornata della fase a gironi di Champions League. Vietato sbagliare per gli uomini di Gasperini che, in, si giocheranno l'ultima chance per proseguire il proprio cammino europeo. Lo sa bene Marten deche, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-gara, ha suonato la.“Per me è sempre bello tornare in, sono cresciuto qua ma domani sono qua solo per la qualificazione, vogliamoile fare risultato, poi vediamo. Non faccio tanti gol purtroppo e non ho mai segnato all’, sarebbe tanta roba farlo domani ma l’importante sarà fare risultato e segnare, ...

