“Una madre di mer.. perché incapace di far stare zitta la figlia”: l’eletto con FdI e il “consiglio di non denunciare gli abusi su una bambina” (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Dopo un colloquio con i vertici di Fratelli d’Italia ho inviato richiesta di sospensione dal partito. Adesso voglio dimostrare la mia estraneità a quanto mi viene sollevato e non può in alcun modo essere coinvolto Fratelli d’Italia in una accusa così infamante e infondata”. Massimo Ripepi, consigliere comunale a Reggio Calabria e capo di una comunità religiosa, che, stando a un documento del Tribunale locale dei minori, avrebbe consigliato ai genitori di tacere e non denunciare gli abusi subiti da una bambina, si è autosospeso da Fratelli d’Italia. Qual è la storia? “Una madre di merda perché incapace di far stare zitta la figlia”: l’eletto con FdI e il consiglio di non denunciare gli ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Dopo un colloquio con i vertici di Fratelli d’Italia ho inviato richiesta di sospensione dal partito. Adesso voglio dimostrare la mia estraneità a quanto mi viene sollevato e non può in alcun modo essere coinvolto Fratelli d’Italia in una accusa così infamante e infondata”. Massimo Ripepi, consigliere comunale a Reggio Calabria e capo di una comunità religiosa, che, stando a un documento del Tribunale locale dei minori, avrebbe consigliato ai genitori di tacere e nonglisubiti da una bambina, si è autosospeso da Fratelli d’Italia. Qual è la storia?di merdadi farlacon FdI e il consiglio di nongli ...

