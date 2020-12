Ultime Notizie Roma del 07-12-2020 ore 07:10 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Romadailynews radiogiornale lunedì 7 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio con un’ordinanza firmata ieri sera il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio ha declassato la regione l’unica in Italia ancora in zona rossa arancione la zona rossa può concludersi dopo le 3 settimane che sono necessarie sono obbligatorie che finiscono mercoledì se la regione Abruzzo decide autonomamente di andare in zona arancione sarà diffidato ha detto il Ministro delle autonomie regionali Francesco boccia il governatore prova avanti da oggi negozi torneranno aperti sono stati 18887 nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Italia con un rapporto del 11,5% sui tamponi effettuati oltre 163 mila sfondato il tetto dei 60000 morti Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri rassicura sul piano vaccini può andare male solo ha detto se gli enti preposti non ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 7 dicembre 2020)dailynews radiogiornale lunedì 7 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio con un’ordinanza firmata ieri sera il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio ha declassato la regione l’unica in Italia ancora in zona rossa arancione la zona rossa può concludersi dopo le 3 settimane che sono necessarie sono obbligatorie che finiscono mercoledì se la regione Abruzzo decide autonomamente di andare in zona arancione sarà diffidato ha detto il Ministro delle autonomie regionali Francesco boccia il governatore prova avanti da oggi negozi torneranno aperti sono stati 18887 nuovi casi di coronavirus registrati ieri in Italia con un rapporto del 11,5% sui tamponi effettuati oltre 163 mila sfondato il tetto dei 60000 morti Il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri rassicura sul piano vaccini può andare male solo ha detto se gli enti preposti non ...

