Uccide a coltellate la moglie | poi tenta di dare fuoco alla casa | fermato e piantonato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Ha ucciso alapoi hato di, forse per togliersi la vita o per cancellare le tracce. E’ successo a Capalbio, nella frazione di Pescia Fiorentina, in provincia di Grosseto. La vittima aveva 32 anni: adrla è stato il marito di 39, che ora è in stato di fermoall’ospedale di Orbetello per lievi ferite e bruciature. Secondo i carabinieri ha colpito lui a morte la giovane intorno alle 6 del mattino. Non è ancora chiaro il movente (l’omicida ha parlato di “una lite”). Il corpo è stato trovato riverso a terra con diversetra basso ventre e petto. Era in una dependance di una villa, dove la coppia viveva per il loro lavoro di custodi. E’ stato lo stesso ...