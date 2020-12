Sorteggi Mondiali 2022 diretta LIVE | il sorteggio dei gironi di qualificazione

Leggi su tpi

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Questo pomeriggio, lunedì 7 dicembre 2020, alle ore 18 da Zurigo si svolgono idelle qualificazioni europee aidi Qatar. L’Italia è testa di serie e verrà estratta in un girone da 5 squadre. In tutto sono 55 le Nazionali del continente europeo che si sfideranno durante le qualificazioni con l’obiettivo di ottenere uno dei 13 posti disponibili per la fase finale deidel. Ma quali sono ie le avversarie dell’Italia? TPI seguirà indalle 18 i: Tutto quello che c’è da sapere sui: iinNotizia in aggiornamento: le fasce Le ...