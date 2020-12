Sonia Lorenzini al GF Vip, con Tommaso Zorzi si odiano: “Gesto del vomito appena mi ha visto…” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini non si sopportano Qualche giorno fa sono stati annunciati i nuovi concorrenti che a breve entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 5. Tra questi c’è Sonia Lorenzini, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una volta entrata la donna di troverà davanti Tommaso Zorzi con cui lo scorso anno ha avuto una forte discussione a distanza su Instagram. Per caso Alfonso Signorini l’ha scelta appositamente per creare nuove dinamiche nell’appartamento più spiato d’Italia? Per chi non lo sapesse, il tutto ha preso il via quando il rampollo meneghino sul suo canale social l’ha presa in giro per il suo atteggiamento da diva alla Milano Fashion Week 2019 e la diretta interessata, dopo averlo incontrato per strada, non lo avrebbe ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 7 dicembre 2020)non si sopportano Qualche giorno fa sono stati annunciati i nuovi concorrenti che a breve entreranno nella casa del Grande Fratello Vip 5. Tra questi c’è, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Una volta entrata la donna di troverà davanticon cui lo scorso anno ha avuto una forte discussione a distanza su Instagram. Per caso Alfonso Signorini l’ha scelta appositamente per creare nuove dinamiche nell’appartamento più spiato d’Italia? Per chi non lo sapesse, il tutto ha preso il via quando il rampollo meneghino sul suo canale social l’ha presa in giro per il suo atteggiamento da diva alla Milano Fashion Week 2019 e la diretta interessata, dopo averlo incontrato per strada, non lo avrebbe ...

EmanueleGarbero : Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini, io sono prontissimo a divendervi dai pizzettari del Twitter perchè prevedo di… - lunastorta26 : RT @cheekstyles: No raga io non la reggo Sonia Lorenzini nella casa, ve lo dico Alla prima nomination si deve sbattere fuori #GFVIP - cheekstyles : No raga io non la reggo Sonia Lorenzini nella casa, ve lo dico Alla prima nomination si deve sbattere fuori #GFVIP - anticipazionitv : Al #gfvip è in arrivo un ex tronista particolarmente odiata da #tommasozorzi ?????? - Novella_2000 : Ecco l’indizio DEFINITIVO che conferma l’ingresso di una ex tronista come concorrente del #GFVip (FOTO) -