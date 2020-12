Serie B, designazioni arbitrali recuperi 5ª e 7ª giornata: Pisa-Ascoli a Maggioni (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per i recuperi della 5ª e 7ª giornata di andata del Campionato di Serie B 2020/21 in programma martedì 8 dicembre.- RECUPERO 5ª giornata ANDATACREMONESE – BRESCIA h. 15.00FABBRITOLFO – VONOIV: SOZZASerie B, adesso è ufficiale: Balotelli è un nuovo giocatore del Monza. I dettagli- RECUPERO 7ª giornata ANDATAPisa – Ascoli h. 17.00MaggioniTRINCHIERI – DEI GIUDICIIV: MERAVIGLIA Leggi su mediagol (Di lunedì 7 dicembre 2020) Si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti e dei IV Ufficiali che dirigeranno le gare valide per idella 5ª e 7ªdi andata del Campionato diB 2020/21 in programma martedì 8 dicembre.- RECUPERO 5ªANDATACREMONESE – BRESCIA h. 15.00FABBRITOLFO – VONOIV: SOZZAB, adesso è ufficiale: Balotelli è un nuovo giocatore del Monza. I dettagli- RECUPERO 7ªANDATAh. 17.00TRINCHIERI – DEI GIUDICIIV: MERAVIGLIA

Ultime Notizie dalla rete : Serie designazioni Serie A, turno infrasettimanale: tutte le designazioni arbitrali Divisione Calcio a 5 Bisceglie, fischietto emiliano per il recupero di mercoledì contro l'Avellino

E' stata resa nota la designazione arbitrale per il recupero della terza giornata di campionato del Girone C di Serie C tra Avellino e Bisceglie (in programma presso lo ...

Serie A: Doveri per il Genoa, Calvarese per la Samp e Chiffi per Spezia

La C.A.N. ha varato le designazioni per il prossimo turno di Serie A TIM. L’incontro di lunedì (ore 20:45) al Franchi di Firenze tra Genoa e Fiorentina sarà diretto dall’arbitro Daniele Doveri, titola ...

