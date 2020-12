Patrick Zaki, lo studente non lascia il carcere: la decisione dei giudici (Di lunedì 7 dicembre 2020) Incubo senza fine per lo studente dell’Università di Bologna Patrick Zaki, che da quasi un anno si trova incarcerato in Egitto. Gli ultimi appelli e recenti scarcerazioni da parte delle autorità egiziane avevano fatto ben sperare per l’ennesima udienza di custodia cautelare per Zaki, che si è però risolta in un nuovo nulla di fatto: Patrick dovrà restare in carcere ancora oltre un mese. Immediate le proteste dei legali e di Amnesty International. Patrick Zaki, lo studente in carcere da 10 mesi Il 9 dicembre saranno esattamente 10 mesi: lo studente 28enne Patrick George Zaki, a febbraio 2020 stava tornando a Mansoura, città natale, per un periodo di vacanza. ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Incubo senza fine per lodell’Università di Bologna, che da quasi un anno si trova incarcerato in Egitto. Gli ultimi appelli e recenti scarcerazioni da parte delle autorità egiziane avevano fatto ben sperare per l’ennesima udienza di custodia cautelare per, che si è però risolta in un nuovo nulla di fatto:dovrà restare inancora oltre un mese. Immediate le proteste dei legali e di Amnesty International., loinda 10 mesi Il 9 dicembre saranno esattamente 10 mesi: lo28enneGeorge, a febbraio 2020 stava tornando a Mansoura, città natale, per un periodo di vacanza. ...

amnestyitalia : Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patric… - amnestyitalia : Domani sarà comunicato il risultato dell’udienza che si è tenuta oggi sulla custodia cautelare di Patrick Zaki #freepatrickzaki - Tg3web : Attesa per l'udienza sulla scarcerazione di Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'università di Bologna detenuto… - CRampinini : RT @ZanAlessandro: Patrick #Zaki resterà rinchiuso in carcere almeno altri 45 giorni. Una decisione che rinnova una tortura in atto da oltr… - SegalaMatilde : RT @amnestyitalia: Altri 45 giorni di detenzione preventiva per Patrick Zaki. Una decisione ingiusta e crudele nei confronti di Patrick, in… -