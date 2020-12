Mes: Berlusconi, 'nessun cambio linea, no a riforma da europeisti responsabili' (2) (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Un governo autorevole -conclude Berlusconi- avrebbe trattato in Europa in modo da modificarlo, da farne un vero Fondo monetario europeo, a condizioni uguali per tutti. Queste cose lo ho chieste un anno fa, prima dello scoppio della pandemia, ma in un anno non è cambiato nulla. Perché dovrebbe cambiare la nostra posizione? Noi non ci facciamo dettare le nostre scelte né dagli alleati, né dagli avversari, solo dalla nostra coscienza e dalla nostra coerenza". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Adnkronos) - "Un governo autorevole -conclude- avrebbe trattato in Europa in modo da modificarlo, da farne un vero Fondo monetario europeo, a condizioni uguali per tutti. Queste cose lo ho chieste un anno fa, prima dello scoppio della pandemia, ma in un anno non è cambiato nulla. Perché dovrebbe cambiare la nostra posizione? Noi non ci facciamo dettare le nostre scelte né dagli alleati, né dagli avversari, solo dalla nostra coscienza e dalla nostra coerenza".

borghi_claudio : @boni_castellane No quello è un altro discorso ed è il contrario. Se non avessimo votato lo scostamento come qualch… - repubblica : Sul Mes Berlusconi si piega a Salvini. Forza Italia voterà No ma cresce l'insofferenza tra gli azzurri [di Carmelo… - TgLa7 : #Mes, #Berlusconi: non mi faccio dettare scelte da nessuno - GHERARDIMAURO1 : RT @LegaSalvini: MES: BERLUSCONI, NON VOTEREMO RIFORMA CHE NON CI CONVINCE ROMA, 07 DIC - 'Siamo e restiamo un'opposizione responsabile, c… - Sachin55476477 : RT @TgLa7: #Mes, #Berlusconi: non mi faccio dettare scelte da nessuno -