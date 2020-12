Lutto per Emma Marrone: l’annuncio via social (Di lunedì 7 dicembre 2020) In un lungo post su Instagram, la cantante pugliese piange il suo bulldog: "Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto “Arrivederci Gaetano". Emma Marrone perde il suo migliore amico a quattro zampe, che ha condiviso con lei tutte le principali esperienze. Era già parte della famiglia quando lei era allieva di Amici. Lo conoscevano i suoi compagni più cari, tra questi anche Stefano De Martino, che ha lasciato su Instagram un messaggio di cordoglio. Il messaggio di Emma Marrone per Gaetano, il suo cane scomparso, ha raggiunto velocemente i 170 mila like su una platea di 4.8 milioni di follower. Oggi giudice di X-Factor, Emma Marrone dovrà fare i conti adesso con un vuoto enorme: "Ci hai resi delle persone migliori", scrive l'artista. Quando tornerò a ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 7 dicembre 2020) In un lungo post su Instagram, la cantante pugliese piange il suo bulldog: "Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto “Arrivederci Gaetano".perde il suo migliore amico a quattro zampe, che ha condiviso con lei tutte le principali esperienze. Era già parte della famiglia quando lei era allieva di Amici. Lo conoscevano i suoi compagni più cari, tra questi anche Stefano De Martino, che ha lasciato su Instagram un messaggio di cordoglio. Il messaggio diper Gaetano, il suo cane scomparso, ha raggiunto velocemente i 170 mila like su una platea di 4.8 milioni di follower. Oggi giudice di X-Factor,dovrà fare i conti adesso con un vuoto enorme: "Ci hai resi delle persone migliori", scrive l'artista. Quando tornerò a ...

