Lazio-Brugge | sarà Cakir a dirigere la sfida in Champions all’Olimpico

(Di lunedì 7 dicembre 2020) E' tutto pronto allo stadio "Olimpico" di Roma.Cuneytl'arbitro diin programma per domani e valida per l'ultima giornata della fase a gironi diLeague, che permettere ai biancocelesti di tentare l'ultimo assalto alla qualificazione agli ottavi di finale.Gli assistenti saranno Bahattin Duran (TUR) e Tarik Ongun (TUR). Il quarto uomoHüseyin Göçek (TUR). Al Var ciAbdulkadir Bitigen (TUR) e all’Avar Mete Kalkavan (TUR).

Le prime a scendere in campo saranno Lazio e Juventus, impegnate contro Bruges e Barcellona, con i biancocelesti che non dovranno perdere per ottenere gli ottavi, mentre i bianconeri cercheranno un ...