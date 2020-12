La figlia di Fantozzi: "Temo di finire sotto un ponte. Non so quanto dureranno i risparmi" (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Vado avanti con i risparmi che ho accumulato negli anni, ma quanto può durare? Ho paura di finire sotto un ponte. Con 600 euro (gli aiuti dello Stato) per qualche mese non si può pensare di campare. E poi non voglio sussidi, ma solo tornare a fare l’attrice”. Maria Cristina Maccà da un anno non riesce più a lavorare. L’attrice in passato ha interpretato Mariangela e Uga Fantozzi, la figlia e la nipote del ragioniere nel penultimo film della saga. In passato ha collaborato con Mario Monicelli, Pupi Avati, Carlo Vanzina, Neri Parenti, Paolo Villaggio. Adesso tutto è fermo. Lo racconta al Corriere della sera: “Vado avanti con i provini da remoto. Prima mi dicono: ci mandi un ‘self tape’, un auto registrazione, e poi l’immancabile ‘le faremo sapere’. Ma ormai da un anno ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) “Vado avanti con iche ho accumulato negli anni, mapuò durare? Ho paura diun. Con 600 euro (gli aiuti dello Stato) per qualche mese non si può pensare di campare. E poi non voglio sussidi, ma solo tornare a fare l’attrice”. Maria Cristina Maccà da un anno non riesce più a lavorare. L’attrice in passato ha interpretato Mariangela e Uga, lae la nipote del ragioniere nel penultimo film della saga. In passato ha collaborato con Mario Monicelli, Pupi Avati, Carlo Vanzina, Neri Parenti, Paolo Villaggio. Adesso tutto è fermo. Lo racconta al Corriere della sera: “Vado avanti con i provini da remoto. Prima mi dicono: ci mandi un ‘self tape’, un auto registrazione, e poi l’immancabile ‘le faremo sapere’. Ma ormai da un anno ...

