Genoa, Maran: “Peccato per la vittoria sfumata, però oggi è un nuovo inizio e sono felice” (Di martedì 8 dicembre 2020) Il Genoa va in paradiso e fa ritorno con la rete di Pjaca che poteva regalare una vittoria veramente importante alla squadra di Maran. Il pareggio di Milenkovic al 98' spezza i sogni del grifone ma il punto guadagnato può contare tanto per l'autostima dei liguri, come spiegato da Maran: "Sarebbero stati 3 punti fondamentali per la nostra stagione, siamo in un momento difficile e quindi raccogliere solo un punto ci lascia amarezza e ci dispiace - spiega amaro Maran a Sky -. Sembra che ogni volta qualcosa ci debba mortificare, nei singoli episodi spesso siamo sfortunati, nel finale stasera abbiamo finito in crescendo, abbiamo sfiorato anche il secondo gol. Oltre ai punti avevamo bisogno di una soddisfazione che per atteggiamento e caparbietà siamo riusciti a trovare". Poi sul momento: "Dobbiamo rimanere ... Leggi su itasportpress (Di martedì 8 dicembre 2020) Ilva in paradiso e fa ritorno con la rete di Pjaca che poteva regalare unaveramente importante alla squadra di. Il pareggio di Milenkovic al 98' spezza i sogni del grifone ma il punto guadagnato può contare tanto per l'autostima dei liguri, come spiegato da: "Sarebbero stati 3 punti fondamentali per la nostra stagione, siamo in un momento difficile e quindi raccogliere solo un punto ci lascia amarezza e ci dispiace - spiega amaroa Sky -. Sembra che ogni volta qualcosa ci debba mortificare, nei singoli episodi spesso siamo sfortunati, nel finale stasera abbiamo finito in crescendo, abbiamo sfiorato anche il secondo gol. Oltre ai punti avevamo bisogno di una soddisfazione che per atteggiamento e caparbietà siamo riusciti a trovare". Poi sul momento: "Dobbiamo rimanere ...

marcocantelmi : #Maran dopo 10 giornate non ha ancora creato un gruppo. Il gioco è inesistente. In queste condizioni si va dritti i… - sportli26181512 : Maran: 'Peccato per la vittoria sfumata, però sono felice': Maran: 'Peccato per la vittoria sfumata, però sono feli… - sportface2016 : #FiorentinaGenoa, #Maran: 'Resta amarezza, ma è un nuovo inizio' #SerieA - Fiorentinanews : #Maran: 'Potevamo chiuderla, eravamo in controllo della partita eppure abbiamo preso gol 20 secondi dopo la fine...… - ItaSportPress : Genoa, Maran: 'Peccato per la vittoria sfumata, però abbiamo mostrato compattezza e sono felice' -… -