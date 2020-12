Cristina Chiabotto gli anni non passano | un sogno ad occhi aperti-FOTO

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Lacondivide alcuni scatti tra presente e passato è incredibile sembra non essere passato il tempo, sempre stupenda Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@vanillagirl 86) La bellissima ex Miss Italia condivide una serie disia del presente che del passato. Oggi appare più scura di capelli, L'articolo proviene da YesLife.it.

BotElenoire : chi mi fara'gli auguri si ritrovera'trasformato immediatamente in Cristina Chiabotto ,dai via .elenoire ferruzzi - zazoomblog : Cristina Chiabotto sotto l’albero: le gambe più belle di Instagram – FOTO - #Cristina #Chiabotto #sotto #l’albero: - Valeria23549267 : La voce è di Cristina chiabotto? Comunque bello ?? - 81Dillip : RT @PBItaliana: Cristina CHIABOTTO - PBItaliana : Cristina CHIABOTTO -

Ultime Notizie dalla rete : Cristina Chiabotto

Yeslife

Quando la passione per il ballo è sconfinata e, anche se si è al nono mese di gravidanza, si continua a ballare (comunque in piena sicurezza). Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=elnLrQYkb8U& ...Miss Italia 2004, in tv ha condotto, tra gli altri programmi sulla Rai e sulle reti Mediaste, “Le Iene”, il Festivalbar, “Scherzi a parte”, “Ciak... si canta”. E' sposata con l'imprenditore Marco Rosc ...