Covid: in calo positivi e vittime,ma 52 mila tamponi in meno (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA, 07 DIC - Sono 13.720 i positivi al test sul coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 528. Il totale dei casi da inizio epidemia ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA, 07 DIC - Sono 13.720 ial test sul coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Lesono 528. Il totale dei casi da inizio epidemia ...

siesto_dino : RT @StabiaChannel: #Cronaca #Campania - Covid, contagi e tamponi in calo: registrati 1060 su 12330 LEGGI LA NEWS: - StabiaChannel : #Cronaca #Campania - Covid, contagi e tamponi in calo: registrati 1060 su 12330 LEGGI LA NEWS:… - AnsaLiguria : Covid: ancora 23 decessi, 128 nuovi casi e 510 guariti. Positivi ancora in calo, ospedalizzati stabili #ANSA - GastoneVaccari4 : Terza ondata Covid più forte, troppo lento il calo contagi: ecco cosa sta accadendo - Il Messaggero - VivMilano : RT @Agenzia_Italia: Covid: oggi 13.720 casi e 528 morti, -72 terapie intensive -

Ultime Notizie dalla rete : Covid calo Covid: in calo positivi e vittime,ma 52 mila tamponi in meno - Ultima Ora Agenzia ANSA Le imprese non assumono più: il Veneto ha perso sinora più di 30mila posti di lavoro

“Nell’ambito di un mercato del lavoro ancora stagnante nel mese di novembre, l’aggravarsi della situazione pandemica e l’adozione di nuove misure restrittive, che andranno ad incidere inevitabilmente ...

In Veneto 50 terapie intensive in più rispetto a marzo

[CORONAVIRUS] Dopo il case history sulla popolazione di Vò Euganeo, e il tampone fai dai te (ancora da validare), Luca Zaia punta al campionamento della popolazione ...

“Nell’ambito di un mercato del lavoro ancora stagnante nel mese di novembre, l’aggravarsi della situazione pandemica e l’adozione di nuove misure restrittive, che andranno ad incidere inevitabilmente ...[CORONAVIRUS] Dopo il case history sulla popolazione di Vò Euganeo, e il tampone fai dai te (ancora da validare), Luca Zaia punta al campionamento della popolazione ...