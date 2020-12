Coronavirus, faq del governo: spostamenti e Natale, le risposte ai punti più controversi (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come annunciato da tempo la Presidenza del Consiglio pubblica sul suo sito le Faq sui principali quesiti posti in merito a divieti e obblighi dei vari Dpcm di Conte e delle ordinanza di Speranza, mettendo in evidenza i dubbi suscitati dal Decreto Natale Leggi su firenzepost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Come annunciato da tempo la Presidenza del Consiglio pubblica sul suo sito le Faq sui principali quesiti posti in merito a divieti e obblighi dei vari Dpcm di Conte e delle ordinanza di Speranza, mettendo in evidenza i dubbi suscitati dal Decreto

FirenzePost : Coronavirus, faq del governo: le risposte ai punti più controversi - Open_gol : Le prime risposte sui tanti dubbi nel nuovo Dpcm, a cominciare dagli spostamenti fuori comune per chi vuol raggiung… - jobwithinternet : RT @qn_giorno: #Coronavirus #DPCMnatale le #FAQ su spostamenti, anziani soli e seconde case. Cosa cambia in #Lombardia - qn_giorno : #Coronavirus #DPCMnatale le #FAQ su spostamenti, anziani soli e seconde case. Cosa cambia in #Lombardia -