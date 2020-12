Brexit sull'orlo del no deal (Di lunedì 7 dicembre 2020) A tre settimane dalla scadenza del 31 dicembre, mai come stavolta, le trattative tra l’Ue e Londra su Brexit sono sull’orlo del no deal: il baratro. “Restano differenze significative”, fanno sapere dalla Commissione europea dopo un’ora e mezza di telefonata tra Ursula von der Leyen e Boris Johnson. Il premier britannico è atteso a Bruxelles nei prossimi giorni. Non può formalmente partecipare al Consiglio europeo di giovedì perché il Regno Unito è già fuori dall’Unione e quelli in corso sono negoziati sui rapporti commerciali tra Bruxelles e Londra per il futuro. Ma comunque Johnson incontrerà non solo von der Leyen ma anche “i leaders” dell’Ue. Basti questo pasticcio istituzionale per capire il marasma che avvolge la Brexit. Ad ogni modo, a Bruxelles hanno già deciso il tipo di messaggio da ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) A tre settimane dalla scadenza del 31 dicembre, mai come stavolta, le trattative tra l’Ue e Londra susonodel no: il baratro. “Restano differenze significative”, fanno sapere dalla Commissione europea dopo un’ora e mezza di telefonata tra Ursula von der Leyen e Boris Johnson. Il premier britannico è atteso a Bruxelles nei prossimi giorni. Non può formalmente partecipare al Consiglio europeo di giovedì perché il Regno Unito è già fuori dall’Unione e quelli in corso sono negoziati sui rapporti commerciali tra Bruxelles e Londra per il futuro. Ma comunque Johnson incontrerà non solo von der Leyen ma anche “i leaders” dell’Ue. Basti questo pasticcio istituzionale per capire il marasma che avvolge la. Ad ogni modo, a Bruxelles hanno già deciso il tipo di messaggio da ...

